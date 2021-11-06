من بينهم المعتدون على عاملين بأحد المطاعم.. “الأمن” يستعرض جرائم تم القبض على مرتكبيها

تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على 5 مواطنين بمركز الخاصرة، تورطوا بالاعتداء على عاملين في أحد المطاعم نتج عن ذلك إصابة مقيمين، كما تم القبض مواطن من أرباب السوابق بالخبر، تورط في مشاجرة مع مقيمة بأحد المواقع العامة.
وألقى الأمن القبض على مواطن بمكة المكرمة لارتكابه حوادث جنائية، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم، كما تم ضبط مقيم من الجنسية اليمنية، تورط بسرقة 8 مركبات بجدة.وفق “أخبار 24”.
كما ألقى القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة بالرياض، قاموا بسرقة المركبات المتعطلة وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، فيما تم القبض على مواطن بنجران بعد قيامه بإطلاق النار والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، كما قبض الأمن على 6 أشخاص في خميس مشيط، اعتدوا بالضرب على مقيم وسلبوه مبلغًا ماليًا.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/F19g5lODTl
— الأمن العام (@security_gov) November 6, 2021