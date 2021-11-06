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أخبار محلية > يصلّح 10 أجهزة في يوم واحد أحيانًا.. شاب فاقد للسمع والنطق يتفوق على الوافدين بمجال صيانة المكيفات
06/11/2021   11:52 م

يصلّح 10 أجهزة في يوم واحد أحيانًا.. شاب فاقد للسمع والنطق يتفوق على الوافدين بمجال صيانة المكيفات

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تمكن شاب من فاقدي القدرة على السمع والنطق، يدعى إبراهيم، من منافسة العمالة الوافدة في مجال صيانة مكيفات الهواء بالأحساء.

وقالت زوجته على لسانه، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة الإخبارية، إن فقدانه للسمع والنطق لم يقف أمام مزاولته لهذا العمل، وهو ما وجد مقابله ثناء وتشجيعا من زبائنه، الذين حرصوا على توثيق حالته وتصويره أثناء العمل دون علمه، ثم القيام بنشر ذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنه استطاع تحقيق شهرة واسعة، وهو ما جعله مطلوبًا للقيام بأعمال صيانة مكيفات الهواء في الشمال والجنوب، موضحة أنه في بعض الأحيان يقوم بعملية غسيل لـ10 مكيفات الهواء وصيانتها في يوم واحد فقط، وهو ما زاد من ثقة زبائنه في قدراته بشكل واضح.  وفق “أخبار 24”.

يصلّح 10 أجهزة في يوم واحد أحيانًا.. شاب فاقد للسمع والنطق يتفوق على الوافدين بمجال صيانة المكيفات

أخبار محلية
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