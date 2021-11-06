تعرف على تاريخ مواجهات الأخضر وأستراليا

يستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الأسترالي يوم الخميس المقبل على “ملعب كومبانك”، بسيدني ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
ويتصدر الأخضر المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية “الدور الحاسم” بالعلامة الكاملة بـ 12 نقطة يليه أستراليا في المركز الثاني بـ 9 نقاط، وثالثاً المنتخب العماني بـ 6 نقاط بفارق الأهداف عن اليابان “الرابع” وفي المركز الخامس المنتخب الصيني بـ 3 نقاط وأخيراً المنتخب الفيتنامي في المركز السادس والأخير بدون نقاط.
ولعب المنتخب الوطني 8 مباريات أمام أستراليا، حقق الفوز في لقاء وحيد وخسر 5 مباريات، بينما خيم التعادل على نتيجة مباراتين، وسجل الأخضر 10 أهداف بينما استقبلت شباكه 18 هدفا.وفق “أخبار 24”.