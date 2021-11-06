وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحصل على 4 شهادات عالمية من منظمة “الآيزو”

حصلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على أربع شهادات عالمية من المنظمة الدولية للمعايير “آيزو – ISO”؛ نظير تحقيقها لمعايير الجودة العالمية في مجالات التقنية وأمن المعلومات، وإدارة الجودة واستمرارية الأعمال.
وجاءت شهادات التميّز المؤسسي والإداري التي مُنحت للوزارة من منظمة “آيزو”؛ نتيجةً لاجتيازها لمراحل التقييم والتدقيق، بما في ذلك قياس رضا المستفيدين من مستوى جودة الخدمات المقدمة في القطاعين الصناعي والتعديني، إضافةً إلى مدى تبني الوزارة لأحدث أساليب التقنية وأمن المعلومات، وحرصها على أتمتة وتطوير أعمالها.
ومنحت المنظمة الدولية للمعايير الوزارة شهادة (ISO 22301) في مجال إدارة نظام استمرارية الأعمال الذي يعد جزءًا من نظام الإدارة الشاملة، بعد اجتيازها مراحل التدقيق، وإثبات فاعليتها في تأسيس نظام للتدقيق على المخاطر والتنبؤ بها ومواجهتها، بما يضمن استمرارية أعمالها تحت أي ظروف استثنائية.
كما حصلت الوزارة على شهادة إدارة الجودة (ISO 90001)؛ لإكمالها بنجاح تطبيق كافة المعايير القياسية في نظام إدارة الجودة، وشهادة إدارة خدمات تقنية المعلومات (ISO 20000-1) نتيجة تطبيقها لأفضل الممارسات في خدماتها الرقمية، إضافةً إلى حصولها على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات (ISO 27001)، نتيجة تبنيها المعايير القياسية العالمية في هذا المجال، وتوفير كافة المعايير الأمنية والتقنية لحماية المعلومات من كافة المخاطر.
ويُعد حصول الوزارة على هذه الشهادات اعترافًا بما تتخذه من خطوات نحو التحول الرقمي في كافة أعمالها، سواءً على صعيد الخدمات المقدمة للمستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني أو للجهات الحكومية ذات العلاقة، أو على مستوى عملياتها ومشاريعها الداخلية. حيث تولي الوزارة اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على مستويات جودة الخدمات التي تقدمها واستمرارية أعمالها؛ سعيًا في خلق إطارٍ مؤسسي يجمع بين المرونة والكفاءة، ويصب في مصلحة تطوير البيئة الصناعية والتعدينية في المملكة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المنظمة الدولية للمعايير “آيزو – ISO” تأسست في عام 1947م، بغرض تحديد وقياس المعايير العالمية في مختلف عمليات الإدارة والجودة والسلامة في العديد من المجالات على مستوى القطاعين الخاص والحكومي.