ابتكار كندي يضخ جرعة التطعيم ضد “كورونا” مباشرة في العضلات دون استخدام إبرة

ابتكر مطورون كنديون “روبوت” يعمل على ضخ جرعة التطعيم المضادة لفيروس كورونا مباشرة إلى العضلات دون الحاجة لاستخدام إبرة.
وقال المطورون وفقاً لـ”ديلي ميل” البريطانية، إن الروبوت “كوبي” المصمم في جامعة واترلو في أونتاريو، يقوم بعمل نموذج لجسم المريض من خلال الذكاء الاصطناعي ويحدد الموقع المناسب للحقن باللقاح أو الدواء، مبينين أنه يعتمد على ضخ نفاث عالي الضغط لجرعة المصل ليمر عبر فتحة في الجلد بعرض شعرة الرأس.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كوبياونيس تيم لاسويل، أن الروبوت تم تجهيزه لاستخدام تقنية الحقن بدون إبر، ودون الحاجة لاختصاصي رعاية طبية، موضحاً أن المريض كل ما عليه هو حجز موعد عبر الإنترنت ثم التوجه إلى العيادة ويقدم هويته للكاميرا، وبعدها تقوم أجهزة الاستشعار في الروبوت بتحديد موقع الحقن وذلك باستخدام مجسات LiDAR. وفق “أخبار 24”.
وأضاف لاسويل أن الروبوت يمكن استخدامه في عدة أشياء منها التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتقنيات الرعاية الصحية، والضيافة، والتنظيف، مشيراً إلى أنه قد يكون مطروحاً تجارياً خلال عامين.