هل أسعار إصلاح السيارات في الورش تختلف إذا طلب الخدمة رجل أو امرأة؟.. هكذا أجاب مواطنون

تباينت آراء المواطنين والمواطنات حول مدى وجود فرق سعر في ورش إصلاح السيارات إذا كان طالب الخدمة رجلاً أو امرأة.
وأوضح عدد منهم في تقرير لقناة “السعودية”، أن تكلفة إصلاح السيارات بالنسبة للنساء تكون عالية مقارنةً بالرجل؛ وذلك يرجع لعدة أسباب منها الاستغلال من قِبل أصحاب الورش، وعدم الخبرة الكافية لدى بعض النساء.
فيما رفض بعضهم هذا الأمر، بدعوى وجود المساواة بين الرجل والمرأة، إلى جانب ضرورة توجه المرأة إلى المكان الصحيح من أجل إصلاح سيارتها. وفق “أخبار 24”.
استطلاع.. هل تفرق الأسعار في ورشة السيارات بين المرأة والرجل في حالة تقديم خدماتها؟#من_السعودية #قناة_السعودية pic.twitter.com/iO09VPmxXC
— قناة السعودية (@saudiatv) November 6, 2021