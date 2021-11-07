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أخبار محلية > شاهد.. الجهات الرقابية بالرياض تداهم محلات الذهب وترصد عدداً من المخالفات
07/11/2021   6:57 ص

شاهد.. الجهات الرقابية بالرياض تداهم محلات الذهب وترصد عدداً من المخالفات

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داهمت دوريات الضبط الميداني والجهات الرقابية التابعة لوزارة التجارة بمدينة الرياض، محلات الذهب، ورصدت عدداً عن المخالفات.

وقال مدير المهام الخاصة والاستجابة العاجلة بوزارة التجارة جريد الدوسري خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، إن الوظائف في مجال الذهب جُعلت لأبناء الوطن الذين أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على العمل، مؤكداً أنهم يستحقون الدعم من جميع الوزارات الأخرى. وفق “أخبار 24”.

وأسفرت المداهمة عن رصد عدة مخالفات تمثلت في التحايل على التوطين من قبل جالية معينة، وضبط عمالة فردية تعمل لحسابها الخاص، إضافة إلى وجود أشخاص يعملون في محال بيع الذهب بحجة أنهم يحملون الجنسية الخليجية.

شاهد.. الجهات الرقابية بالرياض تداهم محلات الذهب وترصد عدداً من المخالفات

أخبار محلية
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