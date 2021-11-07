مختص يوضح مفهوم الشخصية الاعتمادية ومدى خطورتها وكيف يمكن معالجتها

أوضح مدرب التنمية البشرية الدكتور أسامة الملا، مفهوم الشخصية الاعتمادية ومدى خطورتها وكيف يمكن معالجتها وتجنب وصولها للأطفال.
وقال الدكتور أسامة خلال مقابلة ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن صاحب الشخصية الاعتمادية يتبع الآخرين أصحاب الخبرة الواسعة لعدم قدرته على أداء المهام الموكلة إليه من قبل مديريه في العمل، مبيناً أن الأمر بالنسبة له في البداية سيكون رائعاً، وبعدها يتحول إلى مشكلة كونه لم يتعلم أي شيء طوال فترة عمله.
وأضاف أن صاحب الشخصية الاعتمادية لم تتطور مهارته طوال فترة عمله، لذلك يضر بنفسه وبالآخرين، مشيراً إلى أن الخطورة تتمثل في أن مقدم العطاء يدمن تقديم هذا العطاء، مثل الأم القلقة على ابنها عندما يواجه تحدياً معيناً، لأنها تعلم أنه يعتمد عليها وليس لديه الأهلية الكافية لأداء العمل الموكل إليه. وفق “أخبار 24”.
ونصح الآباء والأمهات بحثّ الأبناء على الاعتماد على أنفسهم منذ صغرهم لتجنب الوصول للشخصية الاعتمادية، وعدم إشعارهم بأنهم متواجدون معهم في جميع الأحوال حتى يمكنهم حل المشكلة بأنفسهم دون الاعتماد على غيرهم.
صاحب الشخصية الاعتمادية.. هل يدري بعيوبه أم هو ضحية تنشئة اجتماعية؟@osamhmulla@ReemBusati#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4ORVeHzy9C
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 6, 2021
كيف تجنب طفلك أن يصبح صاحب شخصية اعتمادية؟.. د. أسامة الملا يُجيب@osamhmulla#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OFVc8LGHOH
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 6, 2021