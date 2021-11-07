بعد تطوير العلا.. شاب سعودي يعمل في الإرشاد السياحي يروي قصته (فيديو)

أتاح التطوير السياحي في المملكة العديد من الفرص الوظيفية للشباب والشابات السعوديين، وذلك من خلال العمل في مجال الإرشاد السياحي.
وقال الشاب وليد عبدالعزيز خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، إنه دخل مجال الإرشاد السياحي، ويقوم باستقبال الزائرين، ويصطحبهم للمواقع التاريخية بمحافظة العلا، وبعد ذلك ينتقل للمواقع الترفيهية، مشيراً إلى أن الزائر قد يستغرق يومين أو ثلاثة أيام وبعدها يقوم بتوصيله للمطار.
ولفت إلى أن محافظة العلا شهدت العديد من التطورات والفعاليات التي قامت بها الهيئة الملكية، الأمر الذي خلق العديد من الوظائف للشباب والشابات من أبناء الوطن. وفق “أخبار 24”.
فيديو | مهنة الإرشاد السياحي تستقطب الشباب والشابات السعوديين#الإخبارية pic.twitter.com/XhP4VV0DJi
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 6, 2021