“بخاري” يوجه رسالة لجماهير النصر بعد أحداث لقاء الشباب

وجه حارس مرمى النصر، أمين بخاري، رسالة لجماهير ناديه، بعد الأحداث التي أعقبت مباراة الأمس أمام الشباب بالديربي، ضمن الجولة 11 لدوري المحترفين.
وكتب بخاري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مساء الخير للجميع.. الحمد لله أنا بخير، وشكرا لكل من سأل عني”، وسط تفاعل كبير من جميع النصراويين الذين تمنوا له السلامة.
وتعرض بخاري، للإصابة في الرأس، بعد نهاية مباراة فريقه ضد الشباب، حينما قامت جماهير نادي الشباب بإلقاء زجاجات المياه على لاعبي النصر أثناء خروجهم من الملعب. وفق “أخبار 24”.
وفاز الشباب أمام النصر بهدف سجله هتان باهبري، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن المتصدر لترتيب الدوري الاتحاد، في حين توقف رصيد النصر عند 13 نقطة في المركز التاسع.