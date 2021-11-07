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اخبار رياضية > إدارة “مسلي” تدرس المعسكر الداخلي للاعبي النصر
07/11/2021   6:57 ص

إدارة “مسلي” تدرس المعسكر الداخلي للاعبي النصر

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كشفت تقارير صحفية، عن أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر تدرس، بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، إجراء معسكر داخلي في إحدى المدن السعودية خلال فترة التوقف الجارية من أجل تجهيز اللاعبين غير المنضمين إلى المنتخبات، والمصابين.

ويرغب مدرب النصر بيدرو إيمانويل في لعب مباراة تجريبية خلال المعسكر الداخلي وفقًا لـ”الرياضية”، استعدادًا لاستكمال منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ومسح الصورة السيئة التي ظهر عليها الفريق خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، في مقر النادي، يحتاج إلى ثلاثة أسابيع لبدء التدريب عليه، إذ يشهد حاليًّا أعمال صيانة، كما أن ملعب “مرسول بارك” غير متاح للسبب ذاته.

إدارة “مسلي” تدرس المعسكر الداخلي للاعبي النصر

اخبار رياضية
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