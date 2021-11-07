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اخبار رياضية > بالفيديو.. محمد نور: النصر مثل السيارة الفخمة الثقيلة
07/11/2021   6:57 ص

بالفيديو.. محمد نور: النصر مثل السيارة الفخمة الثقيلة

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تحدث نجم فريق الاتحاد والنصر والمنتخب الوطني السابق، محمد نور، عن أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنصر، خلال منافسات الموسم الجاري (2021-2022) بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال محمد نور، في تصريحات لبرنامج “ملعب SBC”: “دائما سوء النتائج يحتاج إلى الصبر، وأيضًا وقفة من الإدارة والمدرب والرئيس والجمهور.. ويجب أن تكون ردة الفعل متوازنة من أجل رجوع الفريق إلى مستواه المعهود”.

وواصل محمد نور: “النصر مثل السيارة الفخمة ولكنها ثقيلة، لذلك يجب أن يتم تفريغها بعدد من اللاعبين سواء محليين أو أجانب، من أجل السير بها بشكل جيد”، مضيفا: “كل مباراة النصر يلعب بتشكيلة مختلفة”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف محمد نور: “مازلت عند رأيي، النصر عندما يجد الاستقرار والدعم من الجماهير سيكون قادرًا على المنافسة، حاصة أن يتبقى له مباراتان وقادر على العودة من جديد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

بالفيديو.. محمد نور: النصر مثل السيارة الفخمة الثقيلة

اخبار رياضية
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