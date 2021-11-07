شرطة الرياض: ضبط مواطن و10 مقيمين تورطوا بسرقة الأموال من خزائن الشركات وتحويلها للخارج

تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من القبض على 11 شخصا ارتكبوا حوادِث جنائية تمثلت في الدخول لمقار شركات والاستيلاء على الخزائن وسرقة الأموال، وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة.
وأوضحت شرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط المتورطين وهم مواطن و10 مقيمين من الجنسية اليمنية، حيث بلغت قيمة مسروقاتهم أكثر من 1.7 مليون ريال، فيما ضُبط بحوزتهم أكثر من 46 ألف ريال.
وأضافت أنه جرى إيقافهم واتُخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.