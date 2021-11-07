“التعاون الخليجي” يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، محاولة الاغتيال الآثمة التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (الأحد)، بعد تعرض منزله لهجوم بطائرة مسيرة.
وأكد الأمين العام الرفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية والتي استهدفت أمن واستقرار العراق والذي هو من أمن دول المجلس.
وأعرب عن التضامن مع العراق والشعب العراقي الشقيق للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.
وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أعلنت فجر اليوم (الأحد)، تعرّض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة، في مقر إقامته بالمنطقة الخضراء ببغداد، مبينةً أن الكاظمي لم يُصب بأذى وهو بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.