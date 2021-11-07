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أخبار محلية > وصفته بالعمل الإرهابي الجبان.. المملكة تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي
07/11/2021   1:06 م

وصفته بالعمل الإرهابي الجبان.. المملكة تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بشدة للعمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وأكدت المملكة وقوفها صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعباً، في التصدي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثاً منع العراق من استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أعلنت فجر اليوم (الأحد)، تعرّض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة، في مقر إقامته بالمنطقة الخضراء ببغداد، مبينةً أن الكاظمي لم يصب بأذى وهو بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.

وصفته بالعمل الإرهابي الجبان.. المملكة تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

أخبار محلية
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