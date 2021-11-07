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أخبار محلية > “أمن الطرق” يحذر مستخدمي هذه الطرق من الرياح النشطة والأتربة المثارة
07/11/2021   1:07 م

“أمن الطرق” يحذر مستخدمي هذه الطرق من الرياح النشطة والأتربة المثارة

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أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي بعض الطرق بالمملكة، لأخذ الحيطة والحذر والقيادة بحرص، بسبب الرياح الشديدة والأتربة التي ستشهدها تلك المناطق.

ودعت القوات الخاصة مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍّ من (العويقيلة – حزم الجلاميد – رفحاء – طريف – عرعر)، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب ما تشهده المنطقة من نشاط في الرياح السطحية مصحوبة بأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية.

كما حذرت قادة المركبات بمنطقة الجوف في كلٍّ من (أبو عجرم – دومة الجندل- سكاكا)، بأنها قد تشهد نفس الأجواء، معربة عن أمنياتها للجميع بالسلامة. وفق “أخبار 24”.

“أمن الطرق” يحذر مستخدمي هذه الطرق من الرياح النشطة والأتربة المثارة

أخبار محلية
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