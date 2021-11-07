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أخبار محلية > “الطيران المدني” تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة بعدة تخصصات
07/11/2021   1:13 م

“الطيران المدني” تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة بعدة تخصصات

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، توفر وظائف إدارية شاغرة في الرياض لحملة البكالوريوس بعدة تخصصات.

وأوضحت الهيئة أنه يشترط أن يكون لدى المتقدم للوظائف خبرة 3 سنوات في مجال ذي صلة، وتوفر مهارة الاتصال والتواصل، وتوفر مهارة التنسيق والتنظيم بين الأعمال المختلفة، وإجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس، إضافة إلى إجادة مهارة الكتابة والتعبير بطريقة احترافية.

وأبانت أن الوظائف المطلوبة هي: مدقق لغوي، وأخصائي متابعة وإدارة الأولويات، مشيرة إلى أن التقديم متاح وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم للوظائف من خلال الرابط. وفق “أخبار 24”.

“الطيران المدني” تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة بعدة تخصصات

أخبار محلية
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