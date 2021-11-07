تعليم الخرج يحتفي بذكرى البيعة السابعة

الإعلام والاتصال _فواز الجليفي :
أنهى تعليم الخرج استعداداته للاحتفاء بذكرى البيعة السابعة، لخادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز. ودعت إدارة التعليم جميع المدارس والأقسام للاحتفاء بهذه الذكرى الغالية، والتي تصادف هذا العام يوم غد الإثنين: 3 / 4 / 1343هـ .
واكدت الإدارة على الجميع بأهمية الاحتفاء بهذه المناسبة، بتنفيذ البرامج والمناشط الوطنية والتربوية والثقافية، حسب ما جاء في الإطار التنظيمي لذلك.
وعلى الجانب الإعلامي تعكف إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الخرج (بنين/ بنات) على تنفيذ عدد من المواد الإعلامية المختلفة لتعكس للمجتمع حجم المنجزات والتطورات على كافة الأصعدة التي جرت في بلادنا الغالية، في عهد خادم الحرمين الشريفين. كما حثت المنسقين الاعلاميين في المدارس على أهمية استثمار الحسابات الإعلامية للمدارس في التفاعل مع هذه المناسبة العزيزة، وذلك بان تكون رسائلهم الإعلامية الموجهة؛ مشتملة على ترسيخ الولاء والانتماء للمملكة وحكامها، وأن تبرز هذه الرسائل دور خادم الحرمين الشريفين في تعزيز مكانة المملكة، والتأكيد على اهتمامه -رعاه الله- بالتعليم وتطويره .