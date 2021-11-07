أمانة العاصمة المقدسة تبدأ أعمال التسوية والسفلتة لمخطط ولي العهد1

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة بدء أعمال التسوية الترابية وسفلتة الطرق بمخطط ولي العهد رقم (1) بمكة المكرمة (المرحلة الأولى).
ولفتت إلى أن العمل يجري أيضا في مخططات ولي العهد الأخرى، ضمن خطة تنفيذ المشروع التي تشرف عليها وكالة التشييد والصيانة بالأمانة بالتنسيق مع الجهات الخدمية.
ورفعت الإدارة العامة للطرق والإنارة خلال الأسبوع الماضي, كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال تنفيذ أعمال الكشط والسفلتة في طريق المدينة المنورة، وطريق الأمير نايف بمساحة 18.5 ألف م2، وتنفيذ طبقة القاعدة الإسفلتية بمخطط ولي العهد رقم (2) بمساحة 16 ألف م3، إلى جانب تسديد 458 بلاغاً لصيانة الطرق والأرصفة و249 بلاغاً للفوانيس المطفأة. وفق “أخبار 24”.
وأكَدت أمانة العامة المقدسة، حرصها على إنجاز المشاريع المختلفة والعمل على تطوير شبكة الطرق وإنارة الشوارع والميادين وتقديم أفضل الخدمات لأهالي وسكان مكة المكرمة وزوارها الكرام.