يحتوي على أكثر من 10 آلاف فتوى.. أمير القصيم يدشن تطبيق فتاوى الشيخ ابن العثيمين

دشن أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، بمكتبه اليوم (الأحد)، التطبيق الإلكتروني لفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان.
واستمع أمير القصيم إلى شرح من رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ محمد العثيمين الخيرية، عن التطبيق الذي يحتوي على أكثر من 10 آلاف فتوى من فتاوى الشيخ العثيمين، مشيراً إلى أن التطبيق يتضمن اللقاءات الشهرية للشيخ والتي كانت تُعقد في جامعة بمحافظة عنيزة، ولقاءات الباب المفتوح، كما يضم لقاءات ابن عثيمين في البرنامج الإذاعي الشهير “نور على الدرب“.
وأكد أهمية التطبيق بوصفه خطوة إيجابية نحو التحول التقني في المحتوى الشرعي والعلم النافع، مثمناً للقائمين على التطبيق جهودهم لوصول المعلومة والفتاوى بكل سهولة من خلال التطبيقات الموثوقة في الجوانب الشرعية والعلمية. وفق “أخبار 24”.