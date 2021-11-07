ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. الطيران الشراعي ينثر البذور البرية في صحراء الأحساء

شارك عدد من الطيارين الشراعيين في نثر البذور البرية في مساحات كبيرة من الصحراء بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال مدير إدارة البيئة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء ماجد القعيمي إن مبادرة نثر البذور بواسطة الطيران الشراعي تستهدف المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وبيّن أنها المبادرة الأولى على مستوى المنطقة الشرقية التي يتم من خلالها نثر البذور بواسطة طيارين شراعيين؛ مضيفاً أنه تم نثر قرابة 300 كيلو من البذور البرية، منها الغضى، والعرّق، والطلح، والسلم، والسدر البري، وأنه تم استهداف ما يقارب 200 ألف متر مربع من المناطق ذات الغطاء النباتي القليل.
من جهة أخرى، قال قائد فريق الطيران الشراعي حسن المهنا إن 5 طيارين يساعدهم 4 من المساعدين شاركوا في مبادرة نثر البذور البرية.
وفق “أخبار 24”.