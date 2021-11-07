​​عم الأطفال المحتجزين في حريق البخارية بجدة يروي كيف تم إنقاذهم.. ويكشف سبب الحريق

كشف المقيم سلطان كامل الدين تفاصيل إنقاذ أبناء أخيه الثلاثة من حريق شبّ في مسكنهم بجدة فجر (الجمعة) الماضي، مؤكدًا أن الحريق استمر لفترة قصيرة لم تتجاوز 7 دقائق، قبل أن يتدخل أبناء الحي عبر استخدام طفايات الحريق لحين وصول فرق الدفاع المدني.
وقال سلطان (عم الأطفال) لـ”أخبار 24″ إنه فور وصول رجال الإطفاء قاموا باقتحام النيران، واتضح أن الأطفال كانوا قد فروا إلى بلكونة خاصة بالشقة عقب نشوب الحريق.
وبيّن أن الأطفال الثلاثة كانوا لحظة الحريق لوحدهم بالمنزل، وذلك عقب نزول والدتهم لأحد المتاجر الخاصة بالتموينات لشراء أغراض للمنزل، حيث يقع في الجهة المقابلة للشقة في حي البخارية، ولكن تلك الدقائق كانت كافية لنشوب حريق.
وأوضح أن لطف الله وقدره حفظا أبناء أخيه، الذين أصيبوا بحالة اختناق بسيطة وتم تقديم العناية الطبية لهم، واصفًا الحادثة بأنها كالحلم.
وأضاف سلطان كامل أن الحريق بدأ في صالة المنزل بسبب فيش الثلاجة، التي يتجاوز عمرها أكثر من 10 سنوات، في الوقت الذي كان الأطفال مصطفى (سنتان) وعائشة (4 سنوات) ومينا (6 سنوات) في الصالة، غير أنهم فروا إلى البلكونة.
وعن والدهم، أكد أنه لحظة الحريق كان حيث يعمل في بيع السجاد، وقد أجرينا اتصالا حاولنا من خلاله أن نطمئنه حتى حضر وشاهد ما حدث.
وكانت إدارة الدفاع المدني بجدة أعلنت فجر الجمعة الماضي إنقاذ ثلاثة أطفال احتُجزوا داخل شقة سكنية، جراء نشوب حريق في مبنى مكون من عدة طوابق، وتم نقلهم للمستشفى بواسطة الجهات المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهم بصحة جيدة.