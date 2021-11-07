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أخبار محلية > 8 تطبيقات إلكترونية توفرها المملكة للمستفيدين في قطاع “الموارد البشرية”.. وهذه روابط تحميلها على جهازك
07/11/2021   10:58 م

8 تطبيقات إلكترونية توفرها المملكة للمستفيدين في قطاع “الموارد البشرية”.. وهذه روابط تحميلها على جهازك

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توفّر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الخدمات الإلكترونية لخدمة المستفيدين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

ويقدّم قطاع الموارد البشرية خدماته للمستفيدين من خلال مجموعة من التطبيقات الإلكترونية، التي تتيح للمواطن معرفة سلمه الوظيفي ومرتبته ودرجته، والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل، ومتابعة الدورات التدريبية المتاحة، وغيرها من الخدمات.

كما يقدّم خدمة الرسائل النصية كوسيلة تواصل سهلة بين والوزارة والجمهور، وذلك عبر إرسال معلومات أو رسائل نصية عن خدماتها الإلكترونية، مثل “نظام جدارة، ونظام ساعد، ونظام الاتصالات الإدارية، وبرنامج التدريب والابتعاث”.

وفيما يلي 8 تطبيقات إلكترونية للاستفادة من خدمات القطاع وروابط تحميلها على جهازك:

1- تطبيق “بياناتي الوظيفية”: ويتيح للمستفيد الحصول على معلومات ووثائق لخدمات منتقاة توفرها الوزارة، إضافةً إلى تقديم خدمات: “حسابات الراتب واختيار سلمه الوظيفي ومرتبته ودرجته، وإدخال البدل، وإظهار معلومات راتبه، وحساب راتب التقاعد”، فضلاً عن خدمة استقبال رسائل الوزارة.(ios) (أندرويد)

بياناتي الوظيفية

2- تطبيق “حساب المواطن”: ويسهّل على المستخدم الاطلاع على كافة تفاصيل الحساب وتفاصيل الدفعات المالية ونتائج الاعتراضات وغيرها من الخدمات المقدمة من حساب المواطن.(ios) (أندرويد)

حساب المواطن

3- تطبيق “معاً للرصد”: ويجعل المستخدم شريكاً في ضبط المخالفين عند مشاهدة مخالفة لأنظمة سوق العمل في المملكة، وذلك عبر خاصية رفع البلاغ مع تحديد الموقع وإمكانية إرفاق الملفات.(ios) (أندرويد)

معاً للرصد

4- تطبيق “تأميناتي”: ويقدم مجموعة من الخدمات، مثل: حساب المعاش الشهري المتوقع، والتقديم على طلب صرف مستحقات التقاعد، وعرض أحقية الحصول على نظام ساند وعرض المبلغ المتوقع، والتقديم على النظام.(ios) (أندرويد)

تأميناتي

5- تطبيق “الثقافة العمالية”: ويسهل على العاملين وأصحاب الأعمال معرفة حقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى تيسير قراءة وفهم الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، كما يوفر خدمات مباشرة، مثل: حاسبة نهاية الخدمة، ومستشارك العمالي.(ios) (أندرويد)

الثقافة العمالية

6- تطبيق “إثرائي”: وهو منصة إلكترونية لمبادرة “البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد”، لرفع كفاءة موظفي الخدمة المدنية، والتي تتيح لجميع زوَّارها التسجيل والاستفادة من العديد من الخدمات المعرفية والإثرائية في مجالات التنمية الإدارية وممارسات الإدارة الحديثة.(ios) (أندرويد)

إثرائي

 

7- تطبيق “وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع”: ويتيح للمستخدم البحث والتقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع، كما يتيح للباحث عن عمل استعراض أحدث الفرص الوظيفية المتاحة بالهيئة ومواصفاتها.(ios) (أندرويد)

وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع

8- تطبيق “إشارة”: ويُعد أول تطبیق یقدم الترجمة الفوریة المرئیة عن بعد، ویخدم جمیع القطاعات الخدمیة التي تساعد الصم في التواصل مع مزودي الخدمات دون أي عوائق، من خلال اتصال مرئي فوري مرتبط بمترجم أو مترجمة لغة إشارة.(ios) (أندرويد)

إشارة

وفق “أخبار 24”.

8 تطبيقات إلكترونية توفرها المملكة للمستفيدين في قطاع “الموارد البشرية”.. وهذه روابط تحميلها على جهازك

أخبار محلية
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