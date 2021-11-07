السماح بكامل الطاقة وإلغاء التباعد الجسدي.. تحديث بروتوكول قاعات الأفراح والمناسبات

أصدرت هيئة الصحة العامة “وقاية” البروتوكول المحدث لقاعات الأفراح والمناسبات، والذي تضمن عددًا من الإجراءات الوقائية، وتخفيف بعض القيود والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا، الخاصة بحضور المناسبات في القاعات المخصصة لذلك.
وتضمن البروتوكول المحدث إلغاء التباعد الجسدي والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية للقاعة، والالتزام بتطهير العاملات للأيدي والخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية، واتباع الإرشادات التفصيلية في الدليل لتنظيف والتطهير الصادر من وقاية.
كما تضمن التوعية بتقليل تعامل موظفات الاستقبال مع الأغراض الشخصية الخاصة بالحضور مثل العباءات وغيرها، وتوفير الباركود الخاص بتوكلنا وإلزام الحضور بمسحه، مع التأكد من أن الحالة “محصن”، وسمح بخدمة التزيين النسائية في قاعات الأفراح مع الالتزام ببروتوكول صالونات التجميل.
وشملت توزيع المعقمات ووضعها في أماكن بارزة، والحرص على تطهير دورات المياه دوريا، على أن تطبق الأماكن المخصصة للطعام وقاعات الفنادق والاستراحات البروتوكولات المخصصة لها.
ووفقا للبروتوكول يتعهد الشخص الداعي للحضور بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، وارتداء العاملين والحضور للكمامات في جميع الأوقات، وإزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية تعقيم الأسطح والمقابض، على أن يكون التطهير يوميا، وكذلك تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء وتهوية الموقع جيدا في جميع الأوقات، بالإضافة إلى التنبيه على الحضور بإبلاغ موظفي القاعات عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى وتجهيز مكان لعزلهم.
وفق “أخبار 24”.