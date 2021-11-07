“الداخلية” ترصد 703 مخالفات للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19″، خلال الفترة من 25 / 3 / 1443هـ وحتى 1 / 4 / 1443هـ، بلغ 703 مخالفات.
وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 234 مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ205، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 98، ومنطقة حائل بـ58.
كما سجلت المنطقة الشرقية 54 مخالفة، ومنطقة تبوك 23، ومنطقة عسير 17، ومنطقة الباحة 6، ومنطقة القصيم 6، ومنطقة جازان مخالفتين، فيما لم تسجل مناطق الحدود الشمالية والجوف ونجران أي مخالفات. وفق “أخبار 24”.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.