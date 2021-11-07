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أخبار محلية > متحدث “الصحة”: بدء توريد لقاح “فايزر” لإعطائه للفئات العمرية دون الـ12 عامًا
07/11/2021   10:57 م

متحدث “الصحة”: بدء توريد لقاح “فايزر” لإعطائه للفئات العمرية دون الـ12 عامًا

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استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أن قرابة 22 مليون شخص قد استكملوا التحصين بتلقي جرعتين من اللقاح، وهو ما يُعد أمرًا مهمًا في سبيل تحقيق المناعة المجتمعية، مشيرًا إلى أن معظم من تصل حالتهم إلى العناية الحرجة من الأشخاص الذين لم يستكملوا الجرعات.

وأكد أنه تمت الموافقة على بدء توريد لقاح “فايزر” استعدادًا لإعطائه للفئات العمرية دون الـ12 عامًا، مشيرًا إلى الدراسات التي أجريت من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة ونظيرتها في الولايات المتحدة، حول مأمونية اللقاح لهذه الفئات العمرية وفعاليته. وفق “أخبار 24”.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد وافقت، قبل عدة أيام، على السماح للفئة العمرية من 5 – 11 عامًا في المملكة بالحصول على لقاح فايزر.

متحدث “الصحة”: بدء توريد لقاح “فايزر” لإعطائه للفئات العمرية دون الـ12 عامًا

أخبار محلية
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