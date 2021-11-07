“الترفيه”: مبيعات معرض المجوهرات الفريدة بموسم الرياض تجاوزت 200 مليون ريال

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن إجمالي المبيعات في معرض المجوهرات الفريدة الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقال آل الشيخ إن مبيعات المعرض تجاوزت مبلغ 200 مليون ريال.
يُذكر أن معرض المجوهرات الفريدة 2021 – الذي يُعد أكبر معرض للمجوهرات في الشرق الأوسط- أقيم خلال الفترة من الأول وحتى السادس من نوفمبر الجاري، وضم قطعا نادرة ومميَّزة من أشهر صناع المجوهرات في العالم. وفق “أخبار 24”.
واستقطب المعرض الكثير من المهتمين بالمجوهرات، من العائلات الملكية وكبار الشخصيات، والمستثمرين والتجار المحليين والباحثين عن القطع النادرة من عشاق المجوهرات الفريدة والساعات النادرة.