نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الترفيه”: مبيعات معرض المجوهرات الفريدة بموسم الرياض تجاوزت 200 مليون ريال
07/11/2021   10:57 م

“الترفيه”: مبيعات معرض المجوهرات الفريدة بموسم الرياض تجاوزت 200 مليون ريال

+ = -
300

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن إجمالي المبيعات في معرض المجوهرات الفريدة الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال آل الشيخ إن مبيعات المعرض تجاوزت مبلغ 200 مليون ريال.

يُذكر أن معرض المجوهرات الفريدة 2021 – الذي يُعد أكبر معرض للمجوهرات في الشرق الأوسط- أقيم خلال الفترة من الأول وحتى السادس من نوفمبر الجاري، وضم قطعا نادرة ومميَّزة من أشهر صناع المجوهرات في العالم. وفق “أخبار 24”.

واستقطب المعرض الكثير من المهتمين بالمجوهرات، من العائلات الملكية وكبار الشخصيات، والمستثمرين والتجار المحليين والباحثين عن القطع النادرة من عشاق المجوهرات الفريدة والساعات النادرة.

“الترفيه”: مبيعات معرض المجوهرات الفريدة بموسم الرياض تجاوزت 200 مليون ريال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885183629.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.