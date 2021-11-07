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أخبار محلية > “الصحة”: تحديد موعد الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.. لهذا السبب
07/11/2021   10:56 م

“الصحة”: تحديد موعد الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.. لهذا السبب

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أكدت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، أن تحديد موعد الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية للفئة العمرية من 18 عامًا وأكثر، يأتي تفاديًا لانخفاض مستويات الأجسام المضادة في الدم.

وأوضحت أن الجرعة التنشيطية ليست بجديدة، مبينة أن معظم الأطفال منذ ولادتهم يتلقون لقاحات روتينية، وهي لقاحات تنشيطية لعدة أمراض مثل: الجدري والنكاف والكزاز والحصبة والدفتيريا وغيرها.

وأشارت إلى أن هذه السلسلة من اللقاحات التنشيطية موصى بها، لأن الشخص بحاجة إلى جرعات إضافية للحصول على مناعة وقائية تدوم طويلا.

الصحة": تحديد موعد الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: تحديد موعد الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.. لهذا السبب

أخبار محلية
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