“ميسي” يهنئ تركي آل الشيخ على فيلم “تشيللو”.. والأخير يرد

هنأ قائد المنتخب الأرجنتيني ولاعب باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بمناسبة الإعلان عن فيلمه الأول “تشيللو”.
ونشر ميسي عبر خاصية القصص على حسابه في “إنستغرام” بوستر الفيلم، وكتب عليه في رسالة وجهها لرئيس هيئة الترفيه: “مبروك على الفيلم”.
وقدم آل الشيخ الشكر للاعب برشلونة السابق الذي وصفه بالصديق وأعظم من يلعب كرة القدم الآن في العالم، وقال مازحاً: أدعو الجميع لعدم متابعة العمل، لا تشوفوه! أنا عامله أشوفه وحدي! وأهم شي يعجبني أنا”.
يذكر أن فيلم تشيللو مأخوذ عن رواية كتبها تركي آل الشيخ، وهو من إخراج الأمريكي دارين لين بوسمان، ومن بطولة الممثل الإنجليزي جيرمي أيرونز والممثل الأمريكي توبين بيل. وفق “أخبار 24”.
ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الفنانين السعوديين وهم محمد الطويان وبشير الغنيم ومهند الحمدي وميلا الزهراني وبراء عالم، بالإضافة لعدد من الفنانين العرب ومنهم الفنانة الكويتية سعاد عبدالله، والفنانان السوريان غسان مسعود وسامر إسماعيل، والفنانة البحرينية إلهام علي.
🎻🤷🏻♂️2022 pic.twitter.com/BF3SLk0m2j
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 3, 2021