“المرور” يُتيح حجز مواعيد مدارس القيادة عبر “أبشر”

أكدت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن حجز مواعيد مدارس القيادة على منصة “أبشر” من خلال الدخول على الخدمات الإلكترونية وفق المدارس والمناطق المتاحة.
وأوضحت أن خدمة التسجيل الموحد في مدارس القيادة عبارة عن خدمة إلكترونية عبر منصة “أبشر” تسهم في توحيد إجراءات حجز مواعيد مدارس تعليم القيادة.
يُشار إلى أن الإدارة العامة للمرور أتاحت نقل ومبايعة المركبات إلكترونياً دون شرط “الفحص الدوري”، كما وافقت على تسجيل المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة بشرط أن يكون هناك مفوض على المركبة لديه رخصة قيادة سارية المفعول. وفق “أخبار 24”.