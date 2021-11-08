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أخبار محلية > بفيديو تمثيلي.. “الصحة” تنصح بتطعيم الإنفلونزا الموسمية لتجنب العدوى والمواقف المحرجة
08/11/2021   6:30 ص

بفيديو تمثيلي.. “الصحة” تنصح بتطعيم الإنفلونزا الموسمية لتجنب العدوى والمواقف المحرجة

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نصحت وزارة الصحة، بالحصول على تطعيم “الإنفلونزا” الموسمية في ظل تقلب الأجواء وتغير الطقس من أجل تفادي الإصابة بالأمراض والعدوى والمواقف المُحرجة.

وبيّنت الوزارة من خلال مقطع فيديو تمثيلي، مدى إمكانية تسبب عدم الحصول على التطعيم بمواقف محرجة مثل العطس وسط التجمعات، والتأثير على نطق الحروف بطريقة سليمة.

ولفتت إلى أن التطعيم يجعل الشخص في مأمن من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، ويساعده على تجنب اللحظات التي لا يتمناها.

وفق “أخبار 24”.

بفيديو تمثيلي.. “الصحة” تنصح بتطعيم الإنفلونزا الموسمية لتجنب العدوى والمواقف المحرجة

أخبار محلية
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