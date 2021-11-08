بفيديو تمثيلي.. “الصحة” تنصح بتطعيم الإنفلونزا الموسمية لتجنب العدوى والمواقف المحرجة

نصحت وزارة الصحة، بالحصول على تطعيم “الإنفلونزا” الموسمية في ظل تقلب الأجواء وتغير الطقس من أجل تفادي الإصابة بالأمراض والعدوى والمواقف المُحرجة.
وبيّنت الوزارة من خلال مقطع فيديو تمثيلي، مدى إمكانية تسبب عدم الحصول على التطعيم بمواقف محرجة مثل العطس وسط التجمعات، والتأثير على نطق الحروف بطريقة سليمة.
ولفتت إلى أن التطعيم يجعل الشخص في مأمن من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، ويساعده على تجنب اللحظات التي لا يتمناها.
مع تقلب الأجواء وتغير الطقس، تبدأ الأمراض وتزداد العدوى، تطعيم #الانفلونزا_الموسمية يجعلك في مأمن منها بإذن الله، نحن بانتظارك. pic.twitter.com/ECgVVAYM8n
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) November 7, 2021
وفق “أخبار 24”.