بالفيديو.. مواطنة تستغل موهبتها في تحويل الأحجار الكريمة لمجسمات تعكس معالم العلا

استغلت مواطنة، موهبتها بفن النحت على الأحجار الكريمة في تحويلها لأشكال ومجسمات تعكس معالم مدينة العلا.
وقالت النحاتة حنان البلوي وفقاً لـ”الإخبارية”، إنها تعلمت تلك الحرفة من والدها الذي أتقنها خلال عامين فقط كهواية، مشيرةً إلى أن تحويل هذه الأحجار لتعاليق ومجسمات أصبح مهنة العائلة.
ولفتت إلى أنه يتم جمع الأحجار واختيارها بعناية ثم يجرى تشكيلها بطريقة يدوية، مبينةً أن هناك إقبالاً كبيراً على المجسمات التي تقوم بطرحها.
فيديو | “حنان” فنانة تبدع بالنحت على الأحجار الكريمة بتحويلها أشكال تعكس معالم #العلا#نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/hshdwVwyhV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 7, 2021
وفق “أخبار 24”.