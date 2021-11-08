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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطنة تستغل موهبتها في تحويل الأحجار الكريمة لمجسمات تعكس معالم العلا
08/11/2021   6:30 ص

بالفيديو.. مواطنة تستغل موهبتها في تحويل الأحجار الكريمة لمجسمات تعكس معالم العلا

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استغلت مواطنة، موهبتها بفن النحت على الأحجار الكريمة في تحويلها لأشكال ومجسمات تعكس معالم مدينة العلا.

وقالت النحاتة حنان البلوي وفقاً لـ”الإخبارية”، إنها تعلمت تلك الحرفة من والدها الذي أتقنها خلال عامين فقط كهواية، مشيرةً إلى أن تحويل هذه الأحجار لتعاليق ومجسمات أصبح مهنة العائلة.

ولفتت إلى أنه يتم جمع الأحجار واختيارها بعناية ثم يجرى تشكيلها بطريقة يدوية، مبينةً أن هناك إقبالاً كبيراً على المجسمات التي تقوم بطرحها.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مواطنة تستغل موهبتها في تحويل الأحجار الكريمة لمجسمات تعكس معالم العلا

أخبار محلية
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