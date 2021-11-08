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أخبار محلية > طب وتداوي > تحذير من مخاطر صحية قد تحدث خلال طهي اللحوم.. أحدها يرتبط بأنواع من السرطان
08/11/2021   6:30 ص

تحذير من مخاطر صحية قد تحدث خلال طهي اللحوم.. أحدها يرتبط بأنواع من السرطان

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حذّر تقرير طبي حديث، من بعض المخاطر الصحية التي قد تحدث من الشخص خلال طهي اللحوم وإعدادها للطعام.

وأوضح التقرير وفقاً لموقع “هيلث دايجست”، أن تلك المخاطر تتعلق بانتقال بعض الجراثيم من اللحوم النيئة للشخص عند نقلها إلى الشواية أو الفرن أو المقلاة.

ولفت إلى أنه يجب غسل الطبق الذي يحتوي على اللحوم النيئة فوراً قبل وضع اللحوم بعد طبخها في نفس الطبق؛ كون ذلك قد يتسبب في نشر البكتيريا بالطعام المطبوخ. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن شوي اللحوم لفترة طويلة قد يتسبب أيضاً في تطور مواد كيميائية ترتبط بأنواع من السرطان يُطلق عليها اسم “الهيدروكربونات العطرية متعددة الكيسات”.

تحذير من مخاطر صحية قد تحدث خلال طهي اللحوم.. أحدها يرتبط بأنواع من السرطان

أخبار محلية, طب وتداوي
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