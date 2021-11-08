شهدت منطقة “بوليفارد رياض سيتي” إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض الترفيهي، احتفالية كبيرة بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، المنطقة مضاءة بشاشات العرض الكبيرة وعليها العلم السعودي، إضافة إلى الأغاني الوطنية، وسط وجود عدد كبير من الشباب والشابات.
يُشار إلى أن مدينة الرياض شهدت العديد من الفعاليات الترفيهية خلال الأيام الماضية، وخاصة منطقة بوليفارد رياض سيتي التي تشرف عليها الهيئة العامة للترفيه وتعتبر أكبر مناطق فعاليات الموسم.
فيديو | أجواء احتفالية في منطقة #بوليفارد_رياض_سيتي بمناسبة #ذكرى_البيعة_السابعة لتولي #الملك_سلمان مقاليد الحكم#الإخبارية pic.twitter.com/mFLsN1h4LJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 7, 2021
وفق “أخبار 24”.