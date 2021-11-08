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اخبار رياضية > بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال يتبرع لنادي ضمك بمليون ريال
08/11/2021   6:29 ص

بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال يتبرع لنادي ضمك بمليون ريال

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قدم الأمير الوليد بن طلال، دعما ماليا ضخما إلى نادي ضمك، بسبب المستويات الكبيرة من الفريق، الذي يقدمها ضمن منافسات الموسم الجاري (2021-2022)، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال برنامج “كورة”، على قناة “روتانا خليجية”، إن الأمير الوليد بن طلال تبرع لنادي ضمك، بمبلغ مليون ريال؛ وذلك دعما منه للنادي ولنتائجه القوية في الموسم الرياضي الجاري بدوري المحترفين.

ويحتل فريق ضمك المركز الثالث بجدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 21 نقطة، جمعها من 11 مباراة حيث فاز في 6 وتعادل في 3 وخسر في مباراتين فقط. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال يتبرع لنادي ضمك بمليون ريال

اخبار رياضية
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