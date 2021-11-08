بالفيديو.. اتحاد الكرة يعلن الموافقة على زيادة اللاعبين الأجانب بدوري أبطال آسيا

أعلن أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، مساء الأحد، أن مقترح زيادة اللاعبين الأجانب لأندية دوري المحترفين، ببطولة دوري أبطال آسيا، تمت الموفقة عليه بالإجماع.
وقال “القاسم” في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “تم مناقشة مقترح زيادة اللاعبين الأجانب لأندية دوري المحترفين، ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث اقترحنا على الاتحاد الآسيوي السماح للأندية بتسجيل لاعبيها الأجانب وفقا لقوائمها المحلية، لأن الأندية قد تقع في مشاكل تعاقديه مع لاعبيها بسبب استبعادهم من القائمة”.
وأوضح القاسم: “رأينا أن هناك 11 اتحادا في آسيا يسمحون بتسجيل أكثر من 4 لاعبين أجانب، كما انني تحدثت معهم حول أن الاتحاد الآسيوي واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم هما الوحيدان اللذان يضعان حدًا للاعبين الأجانب، عكس باقي الاتحادات حول العالم”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “هذا المقترح لن يؤثر على المنتخبات لأن أفضل 20 منتخباً بالتصنيف الدولي لكرة القدم (فيفا) تسمح بعدد مفتوح من اللاعبين الأجانب”، مضيفا: “الحمد لله مقترحنا لزيادرة عدد اللاعبين الأجانب المسجلين تمت الموافقة عليه بالإجماع يوم الخميس الماضي باجتماع لجنة المسابقات، وجميع القرارات التي تصدر من اللجان يصادق عليه المكتب التنفيذي”.
ابراهيم القاسم – امين عام اتحاد الكرة : مقترح زيادة اللاعبين الأجانب بالبطولة سيخفف المشاكل التعاقدية مع اللاعبين وتم الموفقة عليه بالاجماع
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 7, 2021