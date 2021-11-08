من التسجيل على الموقع حتى صدور الوثيقة.. تعرّف على الدليل الإرشادي لإنشاء عقد زواج عبر “ناجز”

أصدرت وزارة العدل، اليوم (الأحد)، الدليل الإرشادي لخدمة إنشاء عقد زواج عبر بوابة “ناجز”، والذي يحتوي على خطوات التسجيل ومتابعة الطلب.
ويستعرض الدليل الإرشادي كافة الخطوات التي تقود المستخدم لإنشاء عقد الزواج عبر بوابة “ناجز”، وذلك بدءًا من تسجيل الدخول على الموقع، وصولًا للحصول على وثيقة الزواج واعتماد من مأذوني الأنكحة.
وتشمل خطوات تقديم طلب إنشاء عقد الزواج:
– تسجيل الدخول عبر بوابة “ناجز”.
– اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
– اختيار الحالات الاجتماعية.
– اختيار خدمة إنشاء عقد زواج.
– اختيار جهة الاعتماد للإسناد المركزي للتوثيق.
– تسجيل بيانات الزوج والزوجة والضغط على أيقونة “تحقق” ثم “إضافة”.
– تسجيل بيانات الزواج والوالي ثم الضغط على أيقونة “تحقق”.
– التحقق الإلكتروني من الفحص الطبي ما قبل الزواج وإرفاقه إذا لم يتم التحقق منه بشكل إلكتروني.
– يتم استخدام تبويب “مرفقات أخرى” حال كانت هناك حاجة لإرفاق ملفات داعمة للطلب.
– تسجيل بيانات الشهود ثم الضغط على أيقونة “تحقق” و”إضافة”.
– اختيار تقديم الطلب واستكمال باقي الإجراء (اختيار كلمة المرور) لغرض متابعة الطلب في وقت لاحق.
– يتم الإشعار برقم الطلب وإرسال للتدقيق عند اكتمال التقديم.
فيما تشمل خطوات متابعة الطلب:
– الدخول على بوابة الإنهاءات واختيار تبويب “متابعة طلب سابق”.
– إتاحة الدخول بطريقتين (كلمة المرور أو رمز مرسل على الجوال المسجل في أبشر)، مع إضافة رقم الطلب ورمز التحقق.
– يتم استعراض الطلب وتظهر حالته بعد الدخول.
– بعد تدقيق الطلب واعتماده من قبل وزارة العدل، تتغير حالة الطلب إلى انتظار مصادقة أطراف العقد (الزوج والزوجة والولي والشهود).
كما تتضمن خطوات مصادقة طلب مكتمل من خلال بوابة الإنهاءات، والتي تبدأ بعد اعتماد عقد الزواج من مركز الإسناد المركزي للتوثيق ووصل رسالة SMS لأطراف العقد لمصادقة الطلب.
– اختيار تبويب “مصادقة طلب مكتمل” من قبل أطراف العقد.
– تسجيل تاريخ مصادقة الزوج وتغيير حالة المصادقة، ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة المصادقة من خلال الدخول على تبويب “متابعة طلب سابق”. وفق “أخبار 24”.
– يتم إشعار جميع أطراف العقد بعد اكتمال المصادقة، لاستكمال الإجراء وإرسال العقد للمأذون أو إعادة الطلب للتعديل في حال الحاجة من خلال الدخول على تبويب “متابعة طلب سابق”.
– التواصل مع مأذوني الأنكحة أو من خلال اختيار المأذون من خدمة الاستعلام عن مأذوني الأنكحة في بوابة “ناجز”.
– صدور الوثيقة بعد اعتماد المأذون في مجلس العقد.