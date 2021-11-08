محامٍ يوضح مدى أحقية الطالب في تسجيل ونشر مُخالفة معلمه.. وعقوبة مَن يُعيد تداولها

أوضح المحامي سلطان العنزي، مدى أحقية الطالب في تسجيل ونشر مُخالفة وخطأ معلمه، وعقوبة مَن يُعيد نشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال العنزي، إنه يحق للطالب تسجيل المُخالفة من أجل إثباتها وتقديمها للجهات المعنية، لكنه يُمنع من نشرها لأنه ليس من حقه التشهير والإساءة للآخرين أو الاعتداء على الكرامة والعرض.
وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” المُذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن القانون يُعاقب الناشر ومن قام بإعادة التغريد أو النشر بعقوبات تبدأ من السجن 6 أشهر وحتى 3 سنوات إلى جانب الغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن العقوبة تكون مُغلظة ومشددة إذا قام بالنشر أو إعادة النشر شخص مشهور نظراً لزيادة أعداد المتابعين، موضحاً أن النشر حتى وإن كان مرفقاً به جملة “كما وصلني” لا تعفي صاحبها من العقوبة لاتهامه بإثارة الرأي العام التي تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات.
التشهير والتنمر بالمعلمين إلكترونيًا..
المحامي سلطان العنزي: لا يحق للطالب نشر مخالفة المُعلم إذا قام بتسجيلها من أجل إثباتها#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/f3kmYsUrZa
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 7, 2021
التشهير والتنمر بالمعلمين إلكترونيًا..
المحامي سلطان العنزي: القانون يعاقب الناشر ومن قام بإعادة التغريد أو النشر #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/O2CjYnt5Mr
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 7, 2021
التشهير والتنمر بالمعلمين إلكترونيًا..
المحامي سلطان العنزي: جملة “كما وصلني” لا تعفي صاحبها من العقوبة، وإغلاق الحساب يكون في هذه الحالات#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jNKoGTTqm5
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 7, 2021
التشهير والتنمر بالمعلمين إلكترونيًا..
المحامي سلطان العنزي: العقوبة تكون مغلظة إذا كان من قام بالنشر أو إعادة النشر شخص مشهور#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/pVXEPvauIp
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 7, 2021