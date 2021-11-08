“محلل اقتصادي” يوضح سبب ارتفاع أسعار العقار وانتشار “فلل الكراتين”

أوضح المحلل الاقتصادي سليمان العساف، سبب ارتفاع أسعار العقار في السوق، وطريقة مجابهة “فلل الكراتين”.
وقال العساف إن المنازل الكرتونية نفذت بتكلفة قليلة من قبل أفراد ومؤسسات صغيرة جداً، إضافة إلى عدم وجود الرقابة الكافية عليها سابقاً، مؤكداً أن الأمر اختلف عن سابقه من خلال وضع تأمين وشروط على التنفيذ وعقوبات لمن يرتكب أي مخالفة.
ولفت خلال مداخلة مع “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، إلى أن سبب ارتفاع أسعار العقارات يكمن في نقص الأراضي المطورة، فضلاً عن أن غالبية المطورين العقاريين لم يدركوا تطور السوق العقاري. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الشركات العقارية عندما يكون لديها كمية كبيرة من تنفيذ العقارات، سيخفض ذلك التكلفة عليها وستقل أسعار العقارات، مؤكداً أن ارتفاع القروض العقارية إلى 700 مليار ريال سيعمل على خفض الأسعار بشكل ملحوظ.
#نشرة_الرابعة | المحلل الاقتصادي سليمان العساف: نقص الأراضي المطورة ساهم في ارتفاع أسعار العقار وغالبية المطورين العقاريين لم يدركوا تطور السوق pic.twitter.com/aES4z321Au
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 7, 2021