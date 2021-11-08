نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “محلل اقتصادي” يوضح سبب ارتفاع أسعار العقار وانتشار “فلل الكراتين”
08/11/2021   6:35 ص

“محلل اقتصادي” يوضح سبب ارتفاع أسعار العقار وانتشار “فلل الكراتين”

+ = -
1223

أوضح المحلل الاقتصادي سليمان العساف، سبب ارتفاع أسعار العقار في السوق، وطريقة مجابهة “فلل الكراتين”.

وقال العساف إن المنازل الكرتونية نفذت بتكلفة قليلة من قبل أفراد ومؤسسات صغيرة جداً، إضافة إلى عدم وجود الرقابة الكافية عليها سابقاً، مؤكداً أن الأمر اختلف عن سابقه من خلال وضع تأمين وشروط على التنفيذ وعقوبات لمن يرتكب أي مخالفة.

ولفت خلال مداخلة مع “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، إلى أن سبب ارتفاع أسعار العقارات يكمن في نقص الأراضي المطورة، فضلاً عن أن غالبية المطورين العقاريين لم يدركوا تطور السوق العقاري. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الشركات العقارية عندما يكون لديها كمية كبيرة من تنفيذ العقارات، سيخفض ذلك التكلفة عليها وستقل أسعار العقارات، مؤكداً أن ارتفاع القروض العقارية إلى 700 مليار ريال سيعمل على خفض الأسعار بشكل ملحوظ.

“محلل اقتصادي” يوضح سبب ارتفاع أسعار العقار وانتشار “فلل الكراتين”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885183712.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.