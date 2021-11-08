هل يتوج بها “الدوسري”؟.. الكشف عن مصير جائزة أفضل لاعب في آسيا 2021

حسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، الجدل بشأن ما يتردد عن اقتراب نجم الهلال والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سالم الدوسري، من الفوز بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا 2021.
وقال “القاسم” في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “جوائز الاتحاد الآسيوي السنوية التي تقدم لأفضل لاعب ولاعبة ومدرب تم إلغاؤها مع بداية العام الحالي 2021، وذلك لظروف جائحة فيروس كورونا”.
وأوضح القاسم: “جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا ما زالت قائمة وموجودة، وكذلك جائزة هداف البطولة، وهما الجائزتان نفسهما اللتان حصل عليهما بافتيمبي غوميز لاعب الهلال في العام 2019”. وفق “أخبار 24”.
ويعيش جناح نادي الهلال سالم الدوسري، فترة مميزة من الناحية الفنية، وتحديدًا منذ انطلاق الموسم الرياضي الجاري (2021-2022) سواء مع فريقه الهلال أو المنتخب الوطني.
ابراهيم القاسم – امين عام اتحاد الكرة : جوائز الافضل في قارة آسيا 2021 تم إلغاؤها وجائزة افضل لاعب بدوري أبطال آسيا ستكون موجودة والتي فاز بها غوميز عام 2019 .. عرضنا التأجيل على الأندية و #النصر لم يطلب التأجيل #ShahidVIPhttps://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/svLstOsIPR
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 7, 2021