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اخبار رياضية > هل يتوج بها “الدوسري”؟.. الكشف عن مصير جائزة أفضل لاعب في آسيا 2021
08/11/2021   6:35 ص

هل يتوج بها “الدوسري”؟.. الكشف عن مصير جائزة أفضل لاعب في آسيا 2021

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حسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، الجدل بشأن ما يتردد عن اقتراب نجم الهلال والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سالم الدوسري، من الفوز بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا 2021.

وقال “القاسم” في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “جوائز الاتحاد الآسيوي السنوية التي تقدم لأفضل لاعب ولاعبة ومدرب تم إلغاؤها مع بداية العام الحالي 2021، وذلك لظروف جائحة فيروس كورونا”.

وأوضح القاسم: “جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا ما زالت قائمة وموجودة، وكذلك جائزة هداف البطولة، وهما الجائزتان نفسهما اللتان حصل عليهما بافتيمبي غوميز لاعب الهلال في العام 2019”. وفق “أخبار 24”.

ويعيش جناح نادي الهلال سالم الدوسري، فترة مميزة من الناحية الفنية، وتحديدًا منذ انطلاق الموسم الرياضي الجاري (2021-2022) سواء مع فريقه الهلال أو المنتخب الوطني.

هل يتوج بها “الدوسري”؟.. الكشف عن مصير جائزة أفضل لاعب في آسيا 2021

اخبار رياضية
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