رسميا.. “الانضباط” تعاقب الشباب بسبب إصابة حارس النصر

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبات على نادي الشباب، بعد مباراة فريقه أمام النصر، ضمن منافسات الجولة الـ11 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقررت لجنة الانضباط، تغريم نادي الشباب 105 آلاف ريال؛ وذلك لقيام جماهيره برمي علبة مياه واحدة أصابت أمين بخاري حارس النصر، وحذرته في حال تكرار المخالفة بعقوبة مشددة.
كما ألزمت لجنة الانضباط، نادي الشباب بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال؛ بسبب تأخر لاعبي الفريق في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة. وفق “أخبار 24”.
وعاقبت لجنة الانضباط لاعب الشباب زيد البواردي، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال؛ بسبب دخوله غرفة تبديل الملابس الخاصة بنادي الشباب بعد انتهاء المباراة وهو غير مسجل ضمن قائمة المصرح لهم بالدخول إلى غرفة تبديل الملابس.