بالفيديو.. صالح أبونخاع: أتحدى أي نادٍ يخوض تجربة ضمك.. ولا نخشى أي فريق بالدوري

وجه رئيس مجلس إدارة نادي ضمك، صالح أبونخاع، رسالة قوية إلى جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجاري (2021-2022)، مؤكدا أنه لا يخشى أي فريق يواجهه.
وقال صالح أبونخاع، في تصريحات لبرنامج “كورة”: “أعتقد أننا منذ صعودنا إلى دوري المحترفين، ما لعبنا مباراة سهلة، على العكس الجميع كان يستمتع بمشاهدة مباريات فريقنا، لأنها كانت دائما تشهد إثارة كبيرة”.
وتابع: “عودنا في أكثر من موسم بعدما كنا نقترب من الهبوط، وهذا يدل أن فريقنا يمتلك الإمكانيات والشخصية القوية”، مضيفا: “أتحدى أي فريق أن يخوض نفس تجربتنا وأن يحقق نفس الأرقام والنتائج”.
وأشار رئيس مجلس إدارة ضمك، إلى أن فريقه الكروي لا يخشى أي نادٍ سيواجه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لأنه فريقه يمتلك كافة الإمكانيات لمواجهة أي فريق آخر بالدوري ومنافسته”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح: “صعب أن نحقق بطولة الدوري هذا الموسم، لأن بالنسبة لي الأهم هو تحقيق الأداء والنتائج في كل مباراة نلعبها، ونحن نحاول أن نقدم كرة تستحق.. وفي النهائية النتائج توفيق من الله”.
واختتم تصريحه: “نحن في نادي ضمك، نعمل وفق منظومة معينة، وأوجه الشكر لمجلس الإدارة لتعييني أيضًا مشرفًا على فريق كرة القدم.. نادي ضمك لا يملك الآلة الإعلامية التي يمكن أن تلعب خارج الملعب، ولا يملك أيضًا الشعبية الجماهيرية الكبيرة مثل الأندية الأخرى”.
رئيس ضمك #صالح_أبونخاع: أتحدى أي فريق يخوض نفس تجربتنا ويحقق نفس النتائج، ولا نخشى أي فريق في الدوري @TurkiAlajmah@salehabunkaah#كورة_روتانا pic.twitter.com/BGIqncxMaN
— برنامج كورة (@korarotana) November 7, 2021