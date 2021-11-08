أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، سبب ظهور بعض الخطوط الملونة في سماء المملكة بعد مغيب الشمس، وعلاقة ذلك بالرطوبة.
وقال الزعاق، إن ظهور تلك الألوان في السماء يعود إلى تخلق رطوبة فاصلة حاجزة عاكسة، مشيراً إلى أنها 3 أقسام، الأول منها هو رطوبة كثيفة المُشاهدة (سحب) فتُحدث حجزاً للضوء على شكل خط كذنب السرحان.
وأضاف أن القسم الثاني رطوبة غير مشاهدة (خفيفة) فتُحدث امتصاصاً لجزيئات الغبار ويكون ذلك في سواحل الغربية بموسم الغبيرة، وأما الثالث منبطحة أو منفرجة وتعمل انعكاساً لضوء الشمس. وفق “أخبار 24”.
يحدث أحياناً :
أن الرطوبة تفصل بين طبقتين فتظهر على شكل خط كذنب السرحان مع مغيب الشمس
وتحدث في السواحل الغربية في موسم الغبيرة pic.twitter.com/I7jgypQHUo
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 7, 2021