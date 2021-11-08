حققت اللاعبة النيوزيلندية “ليديا كو” لقب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف، مع ختام منافسات البطولة في نسختها الثانية، والتي احتضنها نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة 100 لاعبة دولية.
واستطاعت كو، الظفر بلقب البطولة، والحصول على أكبر حصة من مجموع جوائزها البالغة مليون دولار، في حين حلّت التايلندية أثاياثيتيكول في المركز الثاني بتسجيلها 18 ضربة تحت المعدل، أما المركز الثالث فكان من نصيب الإسبانية كارلوتا سيجاندا والإنجليزية أليسهيوسون بتسجيلهما 13 ضربة تحت المعدل.
وتوج كبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو أمين الناصر، والرئيس التنفيذي لجولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف ماجد السرور، اللاعبة “كو” بأول ألقابها على أرض المملكة، والذي حققته بعد أن تصدرت المنافسات في 3 من أصل 4 أيام لتسجل 23 ضربة تحت المعدل.
من جانبها، أعربت “كو” عن سعادتها بتحقيقها للقب وسط منافسات قوية من اللاعبات، مقدمة شكرها للقائمين على البطولة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، لدعمهم وتنظيمهم وحفاوة الاستقبال.
وفق “أخبار 24”.