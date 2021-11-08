السماح بكامل الطاقة الاستيعابية وإلغاء التباعد.. تحديث بروتوكول الأماكن الترفيهية المفتوحة

أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية” البروتوكولات الصحية المحدثة للأماكن الترفيهية المفتوحة، مثل الشواطئ والحدائق للوقاية من مرض كوفيد-19، وحددت الإرشادات والاشتراطات المتعلقة بحماية العاملين والزوار والعملاء والقائمين على الأماكن الترفيهية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.
وتتعلق البروتوكولات المحدثة بالأماكن غير المغطاة وغير المحاطة بحدود مثل الحدائق العامة وأرصفة المشاة التي تكون مفتوحة للجميع ودون اشتراطات أو ترتيبات دخول من جهة منظمة أو مشرفة.
وتضمنت البروتوكولات الصحية المحدثة أن يكون الشخص من مكتملي التحصين وفقًا للحالة في تطبيق توكلنا “محصن”، ويُستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا، إضافة إلى السماح بكامل الطاقة الاستيعابية وإلغاء التباعد.وفق “أخبار 24”.
وأكدت على منع الباعة المتجولين من قبل المطاعم والكافيهات، واقتصار تقديم المأكولات والمشروبات في المكان المخصص لذلك، مشددة على الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بصفة متكررة لمدة 40 ثانية في كل مرة على الأقل، أو تطهير اليدين بمطهر معتمد لمدة لا تقل عن 20 ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون.
ونوهت إلى ارتداء أدوات الحماية من قبل عمال النظافة مثل القفازات بالإضافة الى الكمامات عند تنظيف أو تطهير الأماكن الترفيهية والتخلص منها بالطريقة السليمة وفي المكان المخصص.