حالة الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد على مرتفعات جازان وعسيروالباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.
وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية ليلاً بسرعة 10-20 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة يصل سرعتها إلى 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وأضاف أن ارتفاع الموج سيكون من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.
فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.