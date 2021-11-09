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أخبار محلية > طب وتداوي > حارق للسعرات ومعالج للتوتر.. فوائد صحية يكتسبها الجسم من البرد القارس
09/11/2021   9:51 ص

حارق للسعرات ومعالج للتوتر.. فوائد صحية يكتسبها الجسم من البرد القارس

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كشفت دراسة هولندية حديثة عن أن الطقس شديد البرودة يكسب الجسم بعضاً من الفوائد الصحية والعقلية، منها التحكم في الوزن وتعزيز الجهاز المناعي ومعالجة بعض الأعراض النفسية.

وأوضحت الدراسة أن الأجواء الباردة تساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية، حيث أجريت تجربة على مجموعة من الأشخاص أمضوا 10 أيام داخل غرفة درجة حرارتها بين 15 و16 درجة مئوية.

وتوصلت الدراسة وفقاً لـ “العربية نت”، إلى أن هؤلاء الأشخاص فقدوا الكثير من السعرات الحرارية، مبينين أنه يمكن خسارة كمية كبيرة من السعرات الحرارية دون قضاء وقت كبير في الأجواء الباردة.

سباحة في المياه الباردة

ونصحت بالسباحة في المياه الباردة وكذلك المشي أو الجري أو ركوب الدراجات أو ممارسة أي نشاط رياضي في الجو البارد، ما يساهم في حرق كمية أكبر من السعرات الحرارية. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أن التعرض للبرودة يؤدي للفقد السريع لحرارة الجلد ما يعزز التخلص من هرمونات التوتر، ويمنح نظاماً مناعياً أكثر صحة.

حارق للسعرات ومعالج للتوتر.. فوائد صحية يكتسبها الجسم من البرد القارس

أخبار محلية, طب وتداوي
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