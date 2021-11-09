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اخبار رياضية > بالفيديو.. الحكم السابق عمر المهنا يروي موقفاً طريفاً له مع الأمير عبدالرحمن بن سعود
09/11/2021   9:51 ص

بالفيديو.. الحكم السابق عمر المهنا يروي موقفاً طريفاً له مع الأمير عبدالرحمن بن سعود

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روى الحكم السابق ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم سابقاً، عمر المهنا، موقفاً طريفاً له مع رئيس نادي النصر الأسبق الأمير عبدالرحمن بن سعود.

وقال المهنا إنه كان حكم راية في إحدى مباريات النصر، وبعد المباراة صرح الأمير عبدالرحمن بأنه فكر في إرسال طبيب النادي ليفحص عمر المهنا، لأنه أحس أنه يشعر بألم تحت إبطه جعله يرفع الراية طوال المباراة.

وأضاف في لقائه ببرنامج “رياضة سكوب” على قناة “السعودية”، أن الأمير عبدالرحمن بن سعود يعد من أفضل رؤساء الأندية، ولا يمكن أن تجد منه إساءة أو خروجا عن النص داخل الملعب. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالاً ذات يوم من رئيس النصر الأسبق الأمير فيصل بن تركي خلال رئاسته لجنة الحكام، يطلب منه تغيير الحكم في إحدى المباريات التي كان النصر طرفاً بها، لكنه رد عليه بأنه لن يستطيع تلبية طلبه وكل ما يمكنه فعله أن يؤكد على الحكم أن يدير المباراة بكل نزاهة.

بالفيديو.. الحكم السابق عمر المهنا يروي موقفاً طريفاً له مع الأمير عبدالرحمن بن سعود

اخبار رياضية
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