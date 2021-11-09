نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > محام يوضح مميزات الفوترة الإلكترونية.. والفئة “المتضررة” منها
09/11/2021   9:50 ص

محام يوضح مميزات الفوترة الإلكترونية.. والفئة “المتضررة” منها

+ = -
586

أوضح المحامي نايف المرشدي مميزات الفوترة الإلكترونية التي من المقرر دخول المرحلة الأولى منها حيز التنفيذ في 4 ديسمبر المقبل من العام الجاري.

وقال المرشدي خلال مقابلة مع برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، إن الفوترة الإلكترونية تعمل على الأرشفة الإلكترونية للمنشآت ورقمنتها، وإلغاء الفواتير المزورة، والقضاء على الفوضى، مبيناً أنها تسهل على المستفيد الرجوع إلى بيانات المنشأة في حال حدوث أي غش تجاري.

وأضاف أن الفاتورة الإلكترونية التي تحمل “باركود” ستقضي على المحتالين والمزورين والمتسترين تجارياً، وبالتالي يمكن القول بأنهم الفئة “المتضررة” من هذا النظام، مشيراً إلى أن 4 ديسمبر هو التاريخ الإلزامي لجميع المكلفين بأن يكون لديهم نظام الفوترة الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه يوجد أكثر من 400 مزود للخدمة معتمد يمكن من خلاله تركيب أنظمة الفوترة الإلكترونية، ناصحاً أصحاب المنشآت التجارية بالمبادرة برقمنة أعمالهم وأرشفتها لتلافي المخالفات والغرامات.

محام يوضح مميزات الفوترة الإلكترونية.. والفئة “المتضررة” منها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885183786.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.