فتاة سعودية بالباحة تبدع في فن “الريزن” أحد أنواع الحرف اليدوية

أبدعت فتاة سعودية بمنطقة الباحة في اتقان فن “الريزن” أحد الفنون الحرفية اليدوية التي ينتج عنها أشكال مختلفة يمكن استخدامها في الكثير من المجالات.
وقالت الفتاة ريم الزهراني، خلال لقائها مع قناة “الإخبارية”، إن فن “الريزن” ينتج عنه الكثير من الإكسسوارات المنزلية، كالطاولات واللوحات الجدارية، وأطباق التقديم، وتصميم الأرضيات، إلى جانب تصنيع العديد من الخامات الأخرى كألوان الأكريليك، والحبر، والألوان المائية، والأخشاب.
وأضافت أن مادة “الريزن” يصنع منها المجوهرات وغيرها من الأعمال الجمالية، مشيرةً إلى أن “الريزن” له أنواع عدة وكل نوع له اشتراطات معينة من ناحية قوة التصلب ومدة الجفاف. وفق “أخبار 24”.
فيديو | “الريزن” فن حرفي يستخدم في صناعة الطاولات والإكسسوارات وتصميم الأرضيات#الإخبارية pic.twitter.com/SQJlzKbYVG
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 9, 2021